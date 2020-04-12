الصين تحاول التأثير على المسؤولين الألمان حول كورونا

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حاول مسؤولون صينيون التأثير على مسؤولي الحكومة الالمانية آملين الحصول على تعليقات ايجابية بشأن إدارة بكين لأزمة فيروس كورونا، حسبما أوردت صحيفة دي فيلت الأحد.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة سرية من وزارة الخارجية الألمانية إنه تمت دعوة كبار المسؤولين وموظفي الوزارات الألمانية "للتحدث بعبارات إيجابية عن الإدارة الصينية لفيروس كورونا المستجد".

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية أوصت بأن ترفض جميع الدوائر الحكومية التعاطي مع هذه الأساليب. ورفضت الوزارة تأكيد أو نفي هذه المعلومات.

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إلا أن المخابرات الداخلية الألمانية أكدت للصحيفة أن "المسؤولين الصينيين يعتمدون سياسة معلومات ودعاية متزايدة في ما يتعلق بالفيروس".

وتسعى بكين إلى التشكيك في فكرة ظهور هذا الفيروس في الصين وتسليط الضوء على مساعدتها للدول الغربية في مكافحة الوباء "من أجل تقديم الجمهورية الشعبية كشريك جدير بالثقة" بحسب المكتب الألماني لحماية الدستور.

وهاجمت إدارة الولايات المتحدة على لسان رئيسها دونالد ترمب مراراً وتكراراً الصين بخصوص الوباء، مشيرا إلى "فيروس ووهان" أو "الفيروس الصيني"، ومتهما الصين بالكذب حيال عدد الوفيات و منظمة الصحة العالمية باتخاذ مواقف مؤيدة للصين.