البابا يتوجه بأفكاره إلى متضرري كورونا في عيد الفصح

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توجه البابا فرنسيس بأفكاره إلى "كل الذين تضرروا مباشرة جراء فيروس كورونا" المستجد، خاصاً بالذكر "المرضى والموتى والعائلات"، في رسالته بمناسبة عيد الفصح الأحد.

وفي عالم "يعاني تحت وطأة الوباء العالمي الذي يشكل محنة كبرى لعائلتنا البشرية الواسعة"، دعا البابا إلى الرد بـ"عدوى الرجاء".

ودعا البابا فرنسيس إلى وقف إطلاق نار "فوري وشامل" في النزاعات الجارية في العالم لمواجهة تفشي كورونا.

وتضرع البابا في رسالته من أجل أن "يتحلى الذين يتحملون مسؤولية في النزاعات، بالشجاعة لتأييد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري وشامل في جميع أنحاء العالم".

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ودعا البابا إلى "خفض" أو "إلغاء" ديون الدول الفقيرة وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول، موجها نداء من أجل تضامن أوروبا.

وتمنى البابا في رسالته بمناسبة عيد الفصح التي تلاها في كاتدرائية القديس بطرس الخالية من المصلين في ظل الحجر المنزلي، "تخفيف العقوبات الدولية التي تمنع البلدان الخاضعة لها من توفير الدعم المناسب لمواطنيها"، ودعا إلى التضامن الدولي "من خلال خفض إن لم يكن إلغاء الديون التي تلقي بثقلها على ميزانيات الدول الأكثر فقرا".

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