بعد أيام من التراجع... ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا

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عاودت حصيلة الوفيات اليومية جراء وباء كوفيد-19 في إسبانيا الارتفاع مع تسجيل 619 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في هذا البلد إلى 16972 وفاة، وفق أرقام جديدة أعلنتها الحكومة.

وبلغت الحصيلة اليومية السبت 510 وفيات في ثالث بلد أكثر تضرراً جراء فيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

في المقابل، تراجع عدد الإصابات الجديدة المثبتة في 24 ساعة عما كان عليه السبت مسجلا حوالى 4100 إصابة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إسبانيا إلى 166019، فيما بلغ عدد المرضى الذين تعافوا 62391.

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وتم تمديد فترة الحجر المنزلي الصارم المفروض في إسبانيا منذ 14 مارس إلى 25 أبريل، لكن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز حذر منذ الآن بأنه من المتوقع تمديده مجددا، داعيا إلى عدم التساهل في الالتزام بالتدابير.

ولا يحق للإسبان البالغ عددهم حوالى 47 مليون نسمة الخروج من منازلهم سوى للعمل إن كان العمل من منزلهم مستحيلا، وشراء مواد غذائية وتلقي علاج وإخراج كلابهم، ويحظر عليهم القيام بأي نزهة أو نشاط رياضي في الخارج.

في المقابل، يتوقع أن ينتهي الإثنين الحظر المفروض منذ أسبوعين على النشاطات غير الأساسية والذي شل رابع اقتصاد في منطقة اليورو.

وبمواجهة المخاوف من تسجيل ارتفاع مجددا في تفشي الفيروس، أعلنت الحكومة أنها ستوزع عشرة ملايين كمامة اعتبارا من الإثنين على الأشخاص المرغمين على استخدام وسائل النقل المشترك لمعاودة العمل.