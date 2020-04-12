الملكة إليزابيث: فيروس كورونا لن يغلبنا

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قالت الملكة إليزابيث إن فيروس كورونا "لن يغلبنا" وذلك في ثاني رسالة توجهها خلال أسبوع في ظل أزمة كورونا لحشد عزيمة البريطانيين في مواجهة المرض

وقالت ملكة بريطانيا، 93 عاما، وهي الرئيسة الفخرية لكنيسة إنكلترا إن "عيد القيامة لم يلغ"، وذلك في أول كلمة تلقيها إلى الآن بمناسبة هذا اليوم المقدس عند المسيحيين.

وقالت: "هذا العام، سيكون عيد القيامة مختلفا بالنسبة لكثيرين منا، لكن بالبقاء بعيدين عن بعضنا البعض نضمن سلامة الآخرين. لكن عيد القيامة لم يلغ في واقع الأمر، نحن نحتاج إلى عيد القيامة بقدر ما كنا نحتاج إليه دائما".

وكانت الملكة إليزابيث قد ألقت يوم الأحد خامس خطاب تلفزيوني لها منذ جلوسها على العرش على مدى 68 عاما، لتقول إن البريطانيين سيهزمون كوفيد-19 إذا تحلوا بالعزيمة في مواجهة الإغلاق والعزلة الذاتية.



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