انتهاء حظر التجوال الشامل في الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أنهى الأردن فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، مع دخول منتصف الليلة الماضية، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا ، في إطار القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.
وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، حسبما أفادت وكالة أنباء "عمون".
ورصدت الأجهزة الأمنية التزاما كبيرا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين.
وسجل الأردن حتى يوم أمس السبت 381 إصابة بكورونا، حسب البيانات الرسمية.
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