بالصور- محافظ الوادي الجديد يفتتح مجزر الدواجن في المنيرة للبيع بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:
افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مشروع مجزر ذبح دواجن نصف آلي بقرية المنيرة بمركز الخارجة، وتبلغ طاقته الإنتاجية ١٥٠٠ دجاجة/ ساعة ويحتوي على ثلاجات لحفظ الدواجن طازجة ومجمده بطاقة تخزينية ٥٠ طنًا، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت ٢.٥ مليون جنيه.
وأكد الزملوط، أن المجزر يخدم مشروعات تربية الدواجن بالمحافظة بشكل مباشر، بالإضافة إلي أنه يوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.
ووجه الزملوط، بتوريد منتجات المجزر إلى الوحدات المحلية لمراكز المدن لبيعها بمنافذ البيع التي جرى تخصيصها والبالغ عددها 15 منفذًا، بواقع 7 منافذ بمركز الخارجة و8 منافذ بمركز الداخلة، وذلك لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، موجها بتعميم التجربة بباقي مراكز المدن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ولمنع استغلال التجار في ظل مواجهة الدولة لأزمة فيروس كورونا المستجد.
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