طرح سلع بأسعار مُخفضة داخل 755 منفذًا استعدادًا لشهر رمضان في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تخصيص 755 منفذًا لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط والتصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار في ظل التداعيات المترتبة على مواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، واقتراب شهر رمضان.

وأوضح المحافظ، ضرورة تعظيم الاستفادة من منافذ السلع المتواجدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على تدعيمها بكميات من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة 20%.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تخصيص 755 منفذ لبيع السلع الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منها 92 منفذ تابع للقوات للمسلحة، و35 منفذ "آمان" التابع لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى 96 جمعية استهلاكية، و409 منافذ لـ"جمعيتي"، و21 منفذًا تابعًا للشركة العامة لتجارة الجملة، فضلًا عن 73 منفذ تابع لمديرية التموين، خاص بالقطاعات الفئوية والمنزلية، ومنفذين تابعين لمديرية الزراعة، و3 منافذ تابعة لشركة "الصالحية"، و10 منافذ تابعة للشركة المصرية الإماراتية، و14 منفذ تابعة لجمعية "من أجل مصر".

وشدد محافظ الشرقية، على التنسيق مع شركة "الصالحية" للاستثمار والتنمية؛ لتزويد المنافذ القائمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بمنتجاتها الزراعية والحيوانية والداجنة، لسد احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى طرح المنافذ غير المستغلة أمام تجار الجملة، وذلك للاستفادة منها في عرض منتجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق.