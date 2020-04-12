مخالفة لقرار الحكومة.. شكوى أهالي دار السلام بالفيوم من السوق العمومي.. والمحافظة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

نظم أهالي قرية دار السلام التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم, السوق العمومي وسط القرية التي يزيد عدد سكانها عن 40 ألف مواطن, وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

أكد ناصر عبد المولى من أهالي القرية, أن هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على أهالي القرية, خاصة من يعملون في تجارة الخضروات والفاكهة, ويضربون بقرارات الحكومة عرض الحائط, في محاولة لإفساد ما تفعله الحكومة لحماية المواطنين من فيروس كورونا الخطير.

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وأوضح إبراهيم صديق, موظف, أن وراء أقامة السوق العمومي كل أسبوع, عناصر غير مسئولة, تحرض المواطنين بعدم الالتزام بقرارات الحظر.

وأضاف أن قوات الأمن فضت السوق الأحد الماضي, لكن فوجئنا هذا الأسبوع بأعداد كبيرة من البائعين يحتلون الشارع الرئيسي ويقيمون السوق منذ صباح اليوم الأحد.

من جانبه قال الدكتور محمد عماد عبد القادر نائب محافظ الفيوم, إنه وجه مسئولي الوحدة المحلية لقرية دار السلام, وأجهزة المرافق بمركز ومدينة طامية وقسم الشرطة بسرعة فض تجمعات البائعين, حفاظا على صحة أهالي القرية والقرى المجاورة لمنع انتشار فيروس كورونا.