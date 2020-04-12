منظمة الصحة: الكونغو تسجل ثاني وفاة بالإيبولا في غضون أيام

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وحالة الوفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11 شهرا ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا في

مدينة بيني يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن تعلن الكونغو، اليوم الأحد، انتهاء تفشي الإيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف الميليشيات مما عرقل جهود احتواء

المرض.

وأعلنت السلطات الكونغولية، في الأول من يناير الماضي، تسجيل 3373 حالة إصابة بداء الإيبولا في البلاد منذ أغسطس 2018، وأن 2231 شخصا من المصابين توفوا، وأضافت اللجنة الكونغولية الخاصة بالإيبولا في أرقام، أنه توجد حاليا 341 حالة يشتبه فيها.

وأشارت اللجنة الكونغولية الخاصة بالإيبولا، إلى أن التحقيقات فيها ما تزال قائمة، وأن ولايتي "شمال كييفو" و"إيتوري" بشرق البلاد، تعدان الأكثر معاناة من "الإيبولا".