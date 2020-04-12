إصابة محافظ تبريز الإيرانية بفيروس كورونا

أصيب محافظ مدينة تبريز الإيرانية، ايرج شهين باهر، اليوم الأحد، بفيروس كورونا المستجد ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك. وأفادت إدارة العلاقات العامة لجامعة العلوم الطبية بتبريز "أن نتيجة اختبار فيروس كورونا لمحافظ تبريز شهين باهر جاءت إيجابية وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض ضيق تنفس". نتيجة اختبار فيروس كورونا لمحافظ تبريز شهين باهر جاءت إيجابية وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض ضيق تنفس". وأكد محافظ تبريز إيجابية إصابته بفيروس كورونا إذ يخضع للحجر المنزلي. وكانت تقارير محلية كشفت في وقت سابق عن إصابة ووفاة عدد كبير من الشخصيات العامة في إيران بفيروس كورونا شملت مستشارين للمرشد ونوابا لرئيس الجمهورية وإعلاميين ورياضيين وآخرين.

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