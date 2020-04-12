80 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، أنإجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بذلك إلى 1234 حالة، مشيرة إلى أن 29 مريضا لا يزالون في أقسام العناية المركزة، وقد تماثل 142 آخرون للشفاء.
ولا تزال حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الكويت عند مستوى حالة واحدة.
ولفتت الوزارة إلى أن ستة فقط من المصابين الجدد مواطنون كويتيون، والآخرين مقيمون من جنسيات مختلفة بمن فيهم ستة مصريين وسوري.
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