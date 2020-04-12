إيران تسجل 117 وفاة جديدة بكورونا فى يوم واحد

سجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال الساعات الـ24 الماضية 117 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وصرح رئيس المركز الإعلامي التابع لوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أثناء موجز صحفي عقده اليومالأحد، بأن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ أمس من 4357 حتى 4474 حالة وفاة.
وأكد المسؤول أن إجمالي عدم الإصابات المؤكدة بالعدوى في ارتفع منذ أمس من 70029 حتى 71686حالة، مضيفا أن 3930 مريضا لا يزالون في حالة حرجة.
ولفت جهانبور إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في إيران بلغ 43894 شخصا، مشيرا إلى أن السلطات أجرت حتى اليوم 263388 فحصا لكورونا.
وشهدت حصيلة الوفيات بكورونا اليوم في إيران انخفاضا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 125 وفاة جديدة.
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