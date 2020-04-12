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بكين تقرر عودة طلاب المدارس التي أغلقت بسبب كورونا

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نقل التلفزيون المركزي الصيني عن متحدث باسم لجنة التعليم ببلدية بكين أن مدارس العاصمة التي أغلقت بسبب انتشار فيروس ستفتح أبوابها أمام طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية ، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يعود طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس يوم 27 أبريل، بينما سيعود

طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو.

وتشير الاحصائيات والأرقام إلى أن الصين تمكنت من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت سلطات مقاطعة هوباي، أول بؤرة تفشي لوباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة أو إصابات.

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