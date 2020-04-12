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سلطنة عمان تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة إلى 599 إضافة إلى 3 وفيات ، حسبما ذكر

موقع روسيا اليوم.

 

وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض بحصيلة الإصابات المسجلة يوميا من 63 إصابة في اليوم السابق.

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وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم، تتطرق وزير الصحة

أحمد بن محمد السعيدي إلى المخاوف التي يثيرها احتمال تفشي الفيروس بين العمالة الوافدة نظرا لصعوبة الوصول إليهم وتوفير عزل لهم.

وأكد الوزير لسفراء الدول التي توجد لها عمالة في السلطنة، أن السلطات وافقت على تقديم الفحص والعلاج مجانا لجميع مرضى كوفيد-19.

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