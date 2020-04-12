الصين ترد على اتهامات بالعنصرية

ردت الصين على ادعاءات بممارستها العنصرية ضد الأجانب على أراضيها وخصوصا الأفارقة ذوي البشرة السمراء، وقالت إنها تعامل الجميع بشكل متساو ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعلن مسؤولو الحكومة المحلية في مدينة قوانجتشو بجنوب الصين، اليوم الأحد، أن المدينة تعامل الأجانب والصينيين بشكل متساو في فرض تطبيق إجراءات احتواء فيروس كورونا وذلك مع تعزيز المدينة فحصالأجانب.
وقال كاي وي المسؤول في مكتب الأمن العام بالمدينة في مؤتمر صحفي، إن قيود محاربة الفيروس تطبق على كل المواطنين الصينيين والأجانب دون تفرقة.
وكانت عدة دول إفريقية قد طالبت الصين بمعالجة مخاوفها من تعرض الأفارقة في مدينة قوانجتشو لمعاملة سيئة ومضايقات وسط مخاوف منإمكانية انتشار الفيروس بسبب الحالات الواردة من الخارج.
وكانت القنصلية الأمريكية بالمدينة قد نشرت الأسبوع الماضي أنباء تفيد بأن مسؤولي الحكم المحلي في قوانغتشو يأمرون الحانات والمطاعم بعدم خدمة الزبائن من أصل إفريقي.
وقالت القنصلية في بيان، إن أي شخص له اتصالات "إفريقية" واجه اختبارات إجبارية عقب الحجر الصحي بصرف النظر عما إذا كان قد سافر في الآونة الأخيرة أو تم عزله سابقا. ونصحت الأمريكيين من أصل إفريقي أو من يخشون استهدافهم بالابتعاد.
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