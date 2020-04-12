أعلنت السلطات الفرنسية المختصة أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" سترسو في القاعدة البحرية تولون بفرنسا، بعد إعلان إصابة 50 فردا من طاقمها بفيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث بإسم البحرية، إيريك لافولت، اليوم الأحدفي تصريح لـ"بي أف ام تي في"، إنه "تم وضع جميع الترتيبات للترحيب ببحارينا في ميناء القاعدة".
وأضاف لافولت "في المقام الأول سيتم إجراء فحص طبي لجميع البحارةالمتواجدين في الحاملة دون استثناء، بعدها سيتم وضع البحارة في الحجر الصحي بالمواقع المحيطة بقاعدة تولون البحرية".
هذا وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، الجمعة الماضية أن 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول" قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، من بينهم ثلاثة بحارة تم إجلاؤهم على عجل "كتدبير وقائي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة طاقمها بكورونا.. حاملة طائرات فرنسية ترسو في تولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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