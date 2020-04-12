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لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة

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أكد كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الفلسطينية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة بفيروس في الضفة وعزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كما تم تسجيل حالة شفاء جديدة لحالة من الضفة ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 58.

وقال الشخرة، خلال الإيجاز الحكومي الصحفي الصباحي المتعلق بإحصائيات فيروس كورونا في فلسطين، إن 521 فحصاً أجري خلال 24 ساعة الماضية جميعها سلبية.

من جهته افاد مركز ملعومات وادي حلوة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة بأنه تم تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة التي تقع تحت سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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