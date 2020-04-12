لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة

أكد كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الفلسطينية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة بفيروس كورونا في الضفة وعزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كما تم تسجيل حالة شفاء جديدة لحالة من الضفة ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 58.

وقال الشخرة، خلال الإيجاز الحكومي الصحفي الصباحي المتعلق بإحصائيات فيروس كورونا في فلسطين، إن 521 فحصاً أجري خلال 24 ساعة الماضية جميعها سلبية.

من جهته افاد مركز ملعومات وادي حلوة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة بأنه تم تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة التي تقع تحت سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.