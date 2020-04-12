إصابات فيروس كورونا في بلجيكا تتجاوز 29 ألفاً

قالت وزارة الصحة البلجيكية في بروكسل اليوم الأحد، إنه تم الإبلاغ عن 1629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة مما يعكس استقراراً في عدد الحالات الجديدة.
ويوجد 1003 مرضى في مقاطعة الفلاندرز و461 في مقاطعة والونيا و143 في بروكسل.
وتشير وزارة الصحة البلجيكية إلى إن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بلغ 29،647.
وتقول الوزارة، إن عدد الحالات آخذ في الازدياد رغم الاستقرار النسبي، ويجب الاستمرار في إتباع الإجراءات العامة، والعناية بالنفس وبالآخرين.
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