إيران: وفيات كورونا ترتفع إلى 4474

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 4474 حالة وفاة بعد تسجيل 117 وفاة جديدة.
وأضاف جهانبور، إن إيران سجلت حتى الآن 71686 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب المرض.
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