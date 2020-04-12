وفيات فيروس كورونا في أوروبا تتجاوز 75 ألفاً

أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 75 ألفاً في أوروبا ثمانون بالمئة منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأحد الساعة 09,45 ت غ.
وبإجمالي 75 ألفاً و11 وفاةً من بين 909 آلاف و673 إصابة، تكون أوروبا أكثر قارات العالم تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 109 آلاف و133 شخصاً على الأقل في العالم.
أما في طليعة أكثر الدول تأُثراً، تأتي إيطاليا مع 19468 وفاة، ثم إسبانيا مع 16972 وفاة، أما فرنسا فأحصت حتى الآن 13832 وفاة، والمملكة المتحدة 9875.
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