ارتفاع الوفيات ب كورونا إلى 113 في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاحد تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 113 حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع "هسبريس"الإلكتروني المغربي ، إلى تسجيل 72 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات الي المغرب إلى 1617 حالة.
ولفتت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 153 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 5856 حالة.
دعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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