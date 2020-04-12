لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأحد، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 630 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 20 حالة وفاة".