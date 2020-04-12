اخبار العالم

لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأحد، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 630 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 20 حالة وفاة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا