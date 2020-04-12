إسبانيا تسجل 619 وفاة بفيروس بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول، إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 16972 حالة. وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 4167 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 166 ألف حالة.

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