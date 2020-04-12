ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 1234 حالة في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 80 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في الكويت إلى 1234 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إن 29 إصابة دخلت العناية المركزة منها 10 حالات حرجة.
وأوضح السند أن 1091 حالة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة.
وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء تسع حالات ليصل مجموع المتعافين من الفيروس 142 حالة
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