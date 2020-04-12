إندونيسيا تسجل 399 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة

أعلن أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، إن البلاد سجلت 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر قفزة يومية حتى الآن وبما رفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 4241.

وأضاف أن هناك 46 وفاة أخرى مرتبطة بالمرض بما يرفع إجمالي الوفيات هناك إلى 373.

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