الهند تسجل 909 إصابات جديدة بكورونا

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 909 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ، و 34 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم، بارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 8356 إصابةً ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 273 حالة وفاة.

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