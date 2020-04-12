روسيا تسجل 2186 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت روسيا اليوم الأحد عن 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي المرض، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 15770 حالة.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 24 إلى 130 وفاة.

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