أستراليا تتقدم في مواجهة كورونا وتشدد على الالتزام بالقيود

قال براندان ميرفي كبير الأطباء الأستراليين إن بلاده وضعت نفسها في "موقع قوة" في مكافحة فيروس كورونا المستجد لكن علينا الاستمرار في العمل الدؤوب للتغلب على المرض.

وصرح للصحفيين فى كانبرا اليوم الأحد "لا يوجد مكان في العالم أفضل من أستراليا في الوقت الراهن لأكون فيه، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الأسترالية (ايه ايه بي) .

لكنه قال إن الأستراليين لا يمكن أن يصبحوا راضين، بينما لا يزال هناك سكان في المجتمع ينقلون الفيروس.

وتابع ميرفي "لهذا السبب علينا أن نستمر في العمل الدؤوب وأن نتأكد من أن الأمر لن ينتهي بنا مثل دول العالم التي تشاهدونها جميعاً في الأخبار".

وقال ميرفي إن هناك الآن 6289 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أستراليا، وتوفي 57 شخصاً، و80 يخضعون للعناية المركزة و36 يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي.