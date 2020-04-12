سلطنة عمان تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 599 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسب ما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، إن 109 إصابات بالفيروس تماثلت للشفاء، مشيرة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة.
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .
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