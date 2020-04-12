سول: جميع الوافدين من أميركا سيخضعون لفحوص كورونا

قالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن جميع الوافدين من الولايات المتحدة سيخضعون لفحوص كورونا المستجد، في غضون ثلاثة أيام من العزل الذاتي، بدءا من هذا الأسبوع، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم

وطبقا للمركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تتزايد الحالات المؤكدة التي تأتي من الولايات المتحدة باستمرار، مما يدعو إلى تعزيز الحجر الصحي ضد فيروس كوفيد19- بدءا من غد الاثنين.

وأظهرت بيانات المركز أن 343، أو 6ر37 بالمئة من إجمالي 912 حالة مستوردة جاءت من الولايات المتحدة، لكن في الأسبوعين الماضيين، قفزت النسبة إلى 7ر49 بالمئة.

ومنذ 27 مارس، يواجه جميع الوافدين من الولايات المتحدة إجراءات مشددة للحجر الصحي، حيث تواجه كوريا الجنوبية ارتفاعا في حالات الإصابة المستوردة بالفيروس.

ومن جهة أخرى، سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و 512 شخصا.

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وأعلن المركز الكوري الجنوبي أن البلاد سجلت لليوم السابع على التوالي عددا من الحالات الجديدة يبلغ 50 حالة أو أقل، وهو انخفاض حاد من ذروة الاصابة يوم 29 فبراير والذي بلغ عدد الحالات فيه 909 أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن السلطات الصحية مع ذلك لا تزال في حالة تأهب قصوى بشأن الإصابات الجماعية في الكنائس والمستشفيات، وكذلك الحالات الجديدة القادمة من الخارج.

وأضاف المركز أن عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، ارتفع إلى 214 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبلغ عدد المرضى الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بشكل كامل 7368 حالة، بزيادة 125 عن اليوم السابق.