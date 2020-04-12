الكويت تسجل 9 حالات شفاء من فيروس كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس " كورونا " المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 142 حالة .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة قوله، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس "كورونا ".

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.