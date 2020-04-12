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ارتفاع إصابات كورونا في ليبيا إلى 25

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ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس المستجد في ليبيا إلى 25 حالة، منهم حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 85 عاماً، فيما تماثلت ثماني حالت للشفاء.


وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد أظهرت نتائج تحليل 17 عينة تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 16 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبُتت إصابتها بالفيروس.

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