حقوقيون يوجهون نداء إلى الملك من أجل السماح للمغاربة العالقين في الخارج بالعودة إلى أرض الوطن

وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان نداء إلى الملك محمد السادس من أجل إطلاق رحلات جوية من وإلى المغرب، بهدف “نظيم رحلات استثنائية للمغاربة العالقين بالخارج مع إخضاعهم للحجر الصحي 14 يوما، قبل السماح لهم بزيارة عائلاتهم”.

ودعت الرابطة ذاتها، في بيان لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، إلى تنظيم رحلات استثنائية للمهاجرين المغاربة العالقين في المغرب، والذين يعيشون أوضاعا مأساوية (أسر تركوا أبناءهم وحيدين، ونساء حوامل، إضافة إلى مرضى مرتبطين بعمليات جراحية بالخارج، وأسر دون أي مدخول مادي أو سكن قار بالمغرب..)

وأوضحت الرابطة ذاتها أن “الوضع الخطير، الذي يعيشه العديد من المغاربة العالقين في الدول الأجنبية، والذين كانوا في رحلات عمل، أو سياحة، أو علاج، يعيشون أوضاعا خطيرة”، مبرزة أن “السفارات المغربية بالخارج لم تتمكن من ضمان السكن، والتغذية للعديد من المواطنات، والمواطنين المغاربة في الدول الأوربية، وبالأخص بدولة سويسرا، كما أن العالقين بالمغرب من المهاجرين المغاربة يعيشون ظروفا مادية، ونفسية خطيرة”.

وأشار المصدر ذاته إلى “أن الدول الأوربية لا ترى مانعا في استقبال هؤلاء المهاجرين وفق رحلات منظمة من طرف السلطات المغربية”