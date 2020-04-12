فاتي جمالي حاضرة في سلسلة “السوحليفة”

انضمت الفنانة، فاتي جمالي، إلى سلسلة “السوحليفة” في جزئها الثاني، المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل، على القناة الأولى.

وكشف الاعلان الترويجي للجزء الثاني من سلسلة “السوحليفة”، أن فاتي جمالي انضمت إلى الكوميدي يسار لمغاري، وابنة أخته الصغيرة، إسراء، التي كسبت شهرة واسعة خلال الموسم الأول من السلسلة.

وتقدم فاتي جمالي دور زوجة يسار، المتقمص لشخصية “المدني”، والذي كان رفقة إسراء في الموسم الأول، هما شخصيتي السلسلة دون وجود أخرى.

وكانت سلسلة السوحليفة قد وجدت إقبالا كبيرا في رمضان قبل الماضي، خصوصا على “يوتوب”، على الرغم من اعتبارها من طرف بعض فئات المجتمع أنها كبسولة بتأثير سلبي على الأطفال، بسبب الشخصية، التي تؤدي دورها الطفلة إسراء.