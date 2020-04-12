بعد التراجع.. وفيات كورونا ترتفع من جديد في إسبانيا وتصل إلى 619 حالة في 24 ساعة

لا زالت إسبانيا تسجل المئات من الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما أكدته آخر الإحصائيات الصادرة، اليوم الأحد.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، عن تسجل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 4167 إصابة جديدة بالعدوى.

وارتفع عدد الوفيات اليوم، متجاوزا عتبه الست مائة وفاة، بعدما كانت البلاد قد سجلت أمس السبت، تراجعا في عدد حالات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، حيث لم يتجاوز هذا العدد 510 حالة في ظرف 24 ساعة، ووكان أدنى مستوى يتم تسجيله منذ 23 مارس حسب ما أعلنته وزارة الصحة.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى حالة الطوارئ المعلنة في إسبانيا لمدة أسبوعين منذ 15 مارس الماضي، والتي تم تمديدها لمرتين إضافيتين حتى 26 أبريل، كانت الحكومة الإسبانية قد اعتمدت منذ فاتح أبريل قرارا يقضي بتعليق جميع الأنشطة غير الأساسية، وذلك من التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد.