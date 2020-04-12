في زمن كورونا.. سكان بعض الدواوير ضواحي الدارالبيضاء من دون ماء!

في ظل التدابير الاحترازية، التي يتخذها المغرب لمحاصرة وباء “كورونا”، يشكو سكان دواري الحارث، و”الواجهة”، التابعين لجماعة “سيدي حجاج”، ضواحي الدارالبيضاء، من قلة الماء الصالح للشرب، مناشدين الجهات المعنية، من أجل توفير الماء الشروب داخل منازلهم.

وقال المشتكون لـ“اليوم 24″ إن سكان دواري “الحارث”، و”الواجهة”، يشتكون من عدم توفرهم على ماء صالح للشرب.

وأوضح المشتكون أن”الماء الشروب لا يصل إلى منازلهم”، مشددين على أن “هذا الوضع ليس جديدا، لكن عواقبه قد تكون خطيرة على السكان في الظرفية الحالية”.

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ويطالب سكان دواري “الحارث”، و”الواجهة” المسؤولين بالتدخل لتوفير الماء الشروب، لكي يطبقوا التدابير الوقائية، التي تحث عليها وزارة الصحة، من أجل محاصرة فيروس كوفيد-19.

كما عبر المشتكون عن خوفهم من الإصابة بفيروس كورونا، في ظل عدم توفر الماء الشروب في منزلهم.

يذكر أن سكان دواري “الحارث”، و”الواجهة”، ضواحي الدارالبيضاء، سبق أن دخلوا في أشكال احتجاجية لمطالبة الجهات المعنية بتوفير الماء الشروب، لكن من دون جدوى.