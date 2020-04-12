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المغرب يسجل حالتي وفاة جديدة بكورونا وسبع حالات شفاء ويرفع أعداد اختبارات الكشف

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سارة الطالبي 0 تبليغ

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في حصيلة جديدة، سجلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، حالتي وفاة، وسبع حالات شفاء جديدة من المستجد.

وقالت وزارة الصحة، حسب آخر تحديثاتها، إن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 113 حالة، مسجلة حالتي وفاة جديدتين، خلال الليلة الماضية.

وحسب الحصيلة نفسها، فإن عدد المتعافين من الوباء في البلاد ارتفع إلى 153 حالة، إذ تم تسجيل سبع حالات شفاء جديدة، صباح اليوم.

ووسط تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، لا يزال المغرب يتجه نحو رفع أعداد الاختبارات للكشف عن الإصابات الجديدة بالفيروس، حيث تم تسجيل أزيد من أربع مائة اختبار جديد، من الساعة السادسة من مساء أمس السبت، وإلى حدود صباح اليوم.

 

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