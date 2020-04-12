عاجل.. تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والمجموع يصل إلى 1617 حالة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المغرب.

وقالت الوزارة، في تحديثها الجديد، إن مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بلغ 1617 حالة، مسجلة 72حالة جديدة.

وحسب الوزارة، فقد بلغ مجموعة الوفيات بسبب الفيروس113 حالة، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، ومجموع حالات الشفاء منه 153 حالة، بتسجيل سبع حالات شفاء جديدة.