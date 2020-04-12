يوميا..مستشفى بني ملال يعقم كل أقسامه للحد من انتشار كورونا – فيديو

باشرت السلطات المحلية ببني ملال في عملية تعقيم وتطهير المستشفى الجهوي بني ملال خنيفرة، للحد من تفشي فيروس كورونا المتسجد. عملية التعقيم وتطهير أقسام المستشفى أصبحت بشكل يومي، في إطار سلسلة من الإجراءات المتخذة، آخرها وضع ممر خاص بتعقيم المرتفقين والأطر الطبية بالمستشفى. تابع التفاصيل في الفيديو التالي: Advertisements

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