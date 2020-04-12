وقال موراشكو: “لا يمكن مقارنة الثوم ولا الليمون ولا الزنجبيل بفعالية الأدوية، التي هي كثيرة في السوق المحلية”.
وأضاف موراشكو أن روسيا هي واحدة من دول العالم التي لديها تشكيلة كبيرة إلى حد ما من الأدوية المضادة للفيروسات، مشيرا إلى أن الأعراض الرئيسية للفيروس التاجي تشبه أعراض المرض التنفسي الشائع.
وتابع موراشكو: “أعتقد أن الأدوية المنتجة محليًا والتي تزيد من مستويات الإنترفيرون يمكن استخدامها لعلاج والوقاية من المرض الخفيف الذي يسببه فيروس كورونا”.
وأشار الوزير إلى أنه في حالة ظهور الأعراض الأولى للمرض، واختيار الشخص علاجًا غير دقيق أو لم يتخذ أي تدابير، فإن خطر حدوث مضاعفات خطيرة يزداد. وأكد أن العلاج، على أي حال ، يجب أن يضعه أخصائي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الروسية: الثوم والليمون والزنجبيل ليست فعالة ضد فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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