طقس نهاية الأسبوع.. سماء غائمة مع زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة، لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة خلال الصباح مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل والسهول الوسطى للمحيط الأطلسي، مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية ابتداء من الصباح فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والواجهة المتوسطية والسايس والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية-الشرقية.

وستكون السماء غائمة في غالب الأحيان بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، مع نزول أمطار أو زخات محلية، وغائمة جزئيا شمال السواحل الجنوبية مع نزول بعض القطرات المتفرقة محليا، في حين ستكون قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية بالأقاليم الجنوبية.

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وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي و بالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، و معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية، بينما ستهب شمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بالأطلس و الریف و المنطقة الشرقية، وما بين 13 و 18 درجة بالساحل المتوسطي والسايس والسهول و السواحل الأطلسية والمناطق الوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية و شمال الأقالیم الجنوبية. و ستكون ما بين 19 و 24 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة. أما درجات الحرارة العليا فستنخفض مقارنة مع يوم أمس، وستتأرجح ما بين 14 و20 درجة بالأطلس والريف والواجهة المتوسطية، وما بين 18 و 23 درجة بالسایس و شمال المنطقة الشرقية، ما پين 20 و 26 درجة بالسهول الشمالية و الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 25 و 32 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية و باقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان الى هائج على طول السواحل الاطلسية.