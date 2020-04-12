شكرا لقرائتكم خبر عن بكين ستعيد فتح بعض المدارس المغلقة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 نقل تلفزيون الصين المركزي عن متحدث باسم لجنة التعليم ببلدية بكين قوله إن مدارس العاصمة التي أُغلقت بسبب انتشار فيروس كورونا ستفتح أبوابها أمام طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي، حسبما أفاد تقرير التلفزيون المركزي، أن من المقرر أن يعود طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس يوم 27 أبريل نيسان، بينما سيعود طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو .

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