الأحد 12 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1657 إصابة خلال 24 ساعة



وأكدت الوزارة ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 43894 والمصابين إلى 71686 والوفيات إلى 4474.

Advertisements

يشار إلى أن إيران كان البؤرة التي انتقل منها الفيروس إلى عدد من البلدان العربية.