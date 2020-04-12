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الصحة الإيرانية: تسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1657 إصابة خلال 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1657 إصابة خلال 24 ساعة

 

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 43894 والمصابين إلى 71686 والوفيات إلى 4474.

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يشار إلى أن إيران كان البؤرة التي انتقل منها الفيروس إلى عدد من البلدان العربية.

 

 

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