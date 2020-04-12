شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع الوَفَيَات المسجلة في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:44 مساءً, 12 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع حصيلة الوَفَيَات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الليل إلى 619 مقارنة مع 510 وَفَيَات أمس السبت والتي كانت الأدنى في نحو ثلاثة أسابيع.

وكانت الوَفَيَات قد تراجعت لثلاثة أيام متتالية.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس ارتفع إلى 16972 من 16353. وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 166019 من 161852.

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