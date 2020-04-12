شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان : ارتفاع إصابات كورونا إلى 630 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الاحد تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 630 حالة .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ،إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 20 حالة وفاة".

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.