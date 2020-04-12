شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلبينية تتخلص من تراكم الجثث بالحرق والان نبدء بالتفاصيل
طلبت الحكومة الفلبينية اليوم الأحد من المستشفيات ووحدات الحكومة المحلية التأكد من حرق جثث مرضى فيروس كورونا، في غضون 12 ساعة، بعد أن أقر أحد المستشفيات أن الجثث متراكمة في مشرحته الصغيرة.
وفرضت قوة خاصة لمواجهة فيروس كورونا، مهلة الـ12 ساعة لحرق الجثث، في إطار بروتوكول للتعامل مع المرضى المتوفيين، وسط تفشي الفيروس. وقال المسؤول الحكومي، كارلو نوجراليس "يجب أن نلتزم بقاعدة الـ12 ساعة، عندما يتعلق الأمر بحرق الجثث".
وهناك إجمالي 4428 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الفلبين حتى أمس السبت، من بينها 247 حالة وفاة.
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