بمناسبة عيد القيامة.. صالح يدعو للتآزر مع الكوادر الصحية في العراق

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، فيما دعا الى التآزر مع الكوادر الصحية لحماية الشعب العراقي من فيروس كورونا.
وقال صالح في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "من أرض الرسالات والحضارات والتنوع الديني والثقافي، أهنئ المسيحيين في العراق والعالم أجمع بحلول عيد القيامة".
وأَضاف صالح، "لتكن هذه المناسبة المباركة دافعًا لوحدة الصف في مواجهة التحديات التي تواجه بلادنا، والتآزر مع الكوادر الصحية لحماية شعبنا من وباء كورونا".
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