صحة النجف تعلن شفاء 10 حالات مصابة بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة النجف، الاحد، عن تسجيل عشر حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقال مدير عام صحة النجف رضوان الكندي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نعلن تعافي ١٠ مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم مستشفى الحكيم العام في المحافظة".
يشار الى أن دائرة صحة محافظة النجف أعلنت، صباح اليوم الأحد، عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 134 فحصاً مختبرياً.
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