ماليزيا تسجل 153 إصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 153 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4683، وهو الأعلى بين دول منطقة جنوب شرق آسيا.

تشمل أحدث بيانات الوزارة ثلاث حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 76.

وقالت الوزارة إن 45 بالمئة من جميع حالات الإصابة المؤكدة تعافت من المرض.