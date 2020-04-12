انت الان تتابع الفلبين تسجل أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية سجلت الفلبين 50 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا اليوم الأحد، وهي أعلى حصيلة في يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 297. وأعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 220 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي إلى 4648. لكن 40 مريضا آخرين تعافوا من المرض ليصل الإجمالي إلى 197.

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